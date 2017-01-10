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Mazda протаранила остановку в Подмосковье, есть жертвы
Происшествия

Mazda протаранила остановку в Подмосковье, есть жертвы

Сегодня 15:25
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Mazda протаранила остановку в Подмосковье, есть жертвы

Москва, 10 января. Один человек погиб и трое пострадали в результате крупного ДТП в подмосковном городе Люберцы, где иномарка протаранила остановку общественного транспорта. 

Жертвой дорожного происшествия стал водитель автомобиля Mazda, травмы различной степени тяжести получили еще три находившихся на остановке человека. Данные об этом подтвердили в региональном ГУ МВД РФ.

По данным источника в правоохранительных органах, погибшему мужчине было 42 года. У него случился сердечный приступ. Сначала он остановился перед остановкой, но затем неожиданно сорвался с места и протаранил остановку на полном ходу, уточнил собеседник телеканала Life.

 

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Ярослава Замысловатова
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