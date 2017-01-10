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Правительство хочет ускорить приватизацию в России
Экономика

Правительство хочет ускорить приватизацию в России

Сегодня 15:24
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Правительство хочет ускорить приватизацию в России

Москва, 10 января. Российское правительство намерено ускорить массовую приватизацию в стране. Об этом журналистам рассказал заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев.

«В активах правительства скопилось достаточно много компаний, которые надо продавать. При этом их реальное состояние от отраженного на бумаге отличается очень сильно», — объяснил он в интервью изданию «Известия».

Как считает Моисеев, промедление может негативно сказаться на состоянии данных предприятий.

Напомним, ранее стало известно о том, что кабинет министров РФ пока не утвердил финальный план приватизации.

Читайте по теме: Путин поручил правительству подготовиться к проведению приватизационных торгов

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Василий Съедин
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