США готовят санкции против русской водки

Вашингтон, 10 января. Американский сенатор Джефф Вудберн выступил с предложением ужесточить антироссийские санкции. Данная инициатива нередко поднимается представителями американского истеблишмента, однако на этот раз целью санкций предлагается сделать не представителей российской власти, а представителей российской алкогольной промышленности, а заодно и обычных американцев.

Вудберн считает необходимым запретить закупку российской водки, которая пользуется популярностью в США благодаря низкой цене. Исключением должны стать бренды Smirnoff и Absolut, которые имеют производства на территории Соединенных Штатов.

По мнению сенатора, запрет водки должен стать продолжением санкций, которые были введены президентом США Бараком Обамой 29 декабря 2016 года в качестве реакции на атаки «российских хакеров», пишет Boston.com.