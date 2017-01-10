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Ученые сделали неожиданное открытие при изучении мозга у недоношенных детей
Общество

Ученые сделали неожиданное открытие при изучении мозга у недоношенных детей

Сегодня 15:35
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Ученые: Узнать о нарушениях мозга у ребенка можно еще до его рождения

Вашингтон, 10 января. Американские медики из Йельского университета выяснили, что нарушения мозга у недоношенных младенцев начинают формироваться еще в утробе матери. Результаты их исследования изложены в журнале Scientific Reports.

Как сообщает «Индикатор», у недоношенных детей нередко диагностируются неврологические расстройства, включая аутизм, церебральный паралич и другие. Ранее ученые выдвигали гипотезу, что подобные нарушения могут формироваться еще до рождения. Теперь эта теория получила подтверждение.

С помощью фМРТ ученые изучали нейронную активность головного мозга у 32 младенцев, 14 из которых родились недоношенными. В итоге медики пришли к выводу, что у появившихся на свет раньше срока детей в левом полушарии мозга были слабые нейронные связи. Специалисты планируют продолжить исследование и сосредоточиться на причинах преждевременных родов.

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Ксения Тасманова
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