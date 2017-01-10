ЛНР: судьба военнопленных в Донбассе может решиться 16 января

Луганск, 10 января. Руководитель рабочей группы по обмену пленными Луганской народной республики Ольга Кобцева сообщила журналистам дату новой встречи в Минске контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, на которой будет обсуждаться вопрос обмена пленными.

По словам Кобцевой, первая в новом году встреча контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп должна пройти в следующий понедельник, 16 января.

Руководитель рабочей группы по обмену пленными отметила, что диалога на данную тему в наступившем году еще не проводилось. «Переговорный процесс на эту тему у нас назначен на 16 января», — сообщила она.

Как добавила Кобцева, представители республики вновь поднимут вопрос обмена пленными по формуле «всех на всех».

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