Порошенко написал письмо задержанному в РФ шпиону Сущенко

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Киев, 10 января. Президент Украины Петр Порошенко написал письмо украинцу Роману Сущенко, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

«Уважаемый Роман Владимирович, непростое время сейчас проходит наша Украина, а Вам — тяжелее всех. И сегодня, когда Вы оторваны от семьи и родных, хотел бы, чтобы Вы вошли в Новый год с крепкой верой в силу единства, которая не знает границ и преград», — говорится в письме Порошенко.

Стоит напомнить, что гражданин Украины Роман Сущенко был задержан 3 октября в Москве. В отношении Сущенко было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК Российской Федерации (шпионаж). По данным следствия, Сущенко целенаправленно собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ.