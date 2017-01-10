Сериал «Отель Элеон» стал персоной нон грата на Украине

Киев, 10 января. Госкино Украины отказало в регистрации совместного российско-украинского сериала «Отель Элеон», сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу на территории страны сериал российско-украинского производства. Соответствующее решение появилось на сайте Госкино. Ведомство отказало в выдаче госрегистрации и необходимого удостоверения, которое дает право на распространение и показ «Отель Элеон». Отметим, что это не первый случай, когда украинское ведомство запрещает демонстрацию российского кинопродукта. Ранее был запрещен сериал «Человеческий фактор».