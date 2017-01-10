ОБСЕ осудила изъятие материалов у вернувшихся из Донбасса голландских журналистов

Вена, 10 января. Конфискация оборудования у вернувшихся из Донбасса голландских журналистов Стефана Бека и Михела Спеккерса, освещавших крушение малайзийского Boeing, — несоразмерный шаг. Такое мнение высказала представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович.

Миятович выступила с осуждением действий голландской полиции, которая конфисковала у журналистов все их вещи сразу же, как только те прилетели в аэропорт Амстердама.

«Конфискация оборудования, возможно, является несоразмерным шагом», — написала Миятович в Twitter.

Накануне сообщалось, что голландская полиция изъяла у журналистов Бека и Спеккерса сумки, в которых те везли оборудование, записи, а также фрагменты разбившегося самолета. Журналисты заявили, что собирались передать обломки следователям, которые занимаются расследованием крушения, и обвинили их в халатности: по словам журналистов, на месте крушения еще полно материалов, однако следователи просто не хотят там работать, объясняя это якобы опасностью для жизни.