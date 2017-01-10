Киев выдвинул условия возобновления соцвыплат жителям ДНР и ЛНР

Киев, 10 января. Социальные выплаты жителям ЛНР и ДНР будут возобновлены после возвращения всего Донбасса под контроль Киева, заявил вице-премьер Украины Павел Розенко.

По словам Розенко, начисление пенсий жителям ЛНР и ДНР в Киеве происходит в полном объеме.

«К сожалению, украинское государство сейчас не имеет возможности выплачивать пенсии на этих территориях, — заявил украинский вице-премьер. — Единственный путь к восстановлению выплат на оккупированных территориях — это полная их деоккупация и восстановление действия там украинских законов и органов государственной власти Украины».

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