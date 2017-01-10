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Воюющей за ИГИЛ в Сирии челябинской девушке грозит до 15 лет тюрьмы
Россия

Воюющей за ИГИЛ в Сирии челябинской девушке грозит до 15 лет тюрьмы

Сегодня 15:15
45

Воюющей за ИГИЛ в Сирии челябинской девушке грозит до 15 лет тюрьмы

Челябинск, 10 января. Жительница Челябинской области Диляфруза Биймурзаева объявлена в международный розыск за участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.

По данным силовых структур 24-летняя женщина до сих пор находится на территории Сирии и участвует в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). По версии следствия она использовала огнестрельное оружие против правительственных войск и придерживалась радикальных взглядов, считая Россию территорией для ведения войны. Суд заочно продлил срок содержания жительницы Челябинской области под стражей на два месяца, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Алексей Громов
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