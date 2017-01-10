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ВВС арабской коалиции нанесли авиаудар по школе в Йемене
Весь мир

ВВС арабской коалиции нанесли авиаудар по школе в Йемене

Сегодня 15:08
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ВВС арабской коалиции нанесли авиаудар по школе в Йемене

Сана, 10 января. Военно-воздушные силы арабской коалиции нанесли авиаудар по зданию школы в Йемене.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в районе населенного пункта Нагем. Это привело к гибели восьми человек. Еще 15 мирных жителей получили ранения и травмы.

Кроме того, одна женщина погибла в результате авиаудара по населенному пункту Аль-Заммах.

Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова указала на то, что Москва поддерживает усилия ООН, направленные на урегулирование конфликта в Йемене.

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