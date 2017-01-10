ДНР: Горловка и другие пригороды Донецка приняли на себя 500 ударов ВСУ

Донецк, 10 января. Вооруженные силы Украины за последние сутки не менее 515 раз обстреливали территорию Донецкой народной республики. Об этом во вторник заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, украинская сторона выпустила по территории ДНР семь артиллерийских снарядов, 60 мин и почти 400 снарядов от гранатометов различного типа.

Больше всего от обстрелов пострадали Горловка, Широкая Балка и Зайцево, где снарядами были повреждены четыре дома. Под огнем также оказались Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак и Веселое.

Басурин отметил, что разведка ДНР обнаружила в поселках Шумы и Новгородское девять украинских БТП и 15 грузовиков с боеприпасами, сообщает Донецкое агентство новостей.