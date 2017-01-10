Пьяная мать в ХМАО жестоко избила сына, просившего включить мультфильм

Мегион, 10 января. В отношении жительницы города Мегион в ХМАО возбуждено уголовное дело за жестокое избиение десятилетнего сына. Женщина отказалась включить мультфильм ребенку, а когда он заплакал, спьяну несколько раз ударила его головой об стену.

Как сообщила пресс-служба УМВД по региону, к полицейским обратился местный житель, который услышал сильный детский плач в соседней квартире. Прибывшие стражи порядка обнаружили в жилище пьяную женщину вместе с двумя малолетними сыновьями.

Как выяснилось, хозяйка квартиры весь день распивала алкоголь вместе со знакомой. После ухода подруги женщина увлеклась прослушиванием громкой музыки и отказалась включить сыну телевизор. На плач ребенка последовала неадекватная реакция: злоумышленница принялась бить мальчика об стену, после чего дала ему пощечины. Потерпевшего уже осмотрели медики. В ведомстве добавили, что семья ранее считалась благополучной.