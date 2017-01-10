Бойцы ВСУ разбегаются из Донбасса, не желая вести войну против Новороссии

Донецк, 10 января. Четверо киевских силовиков из 501-го батальона дезертировали с автоматами и боеприпасами. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Позиции 501 батальона находятся в Мариуполе. Сейчас его представители ведут поиски сбежавших с оружием силовиков. Басурин также сообщил, что по имеющимся данным, группа быстрого реагирования ВСУ уже получила приказ устранить дезертиров, если это потребуется.

«Военнослужащие ВСУ, понимая всю бесполезность ведения войны против собственного народа, идут на служебные преступления, а именно, самовольно оставляют места расположения части», — заявил Басурин.