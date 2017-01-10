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Донбасс: ВСУ активизировали воздушную разведку на границе с ЛНР
Новороссия

Донбасс: ВСУ активизировали воздушную разведку на границе с ЛНР

Сегодня 14:42
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Донбасс: ВСУ активизировали воздушную разведку на границе с ЛНР

Луганск, 10 января. Вооруженные силы Украины активно ведут воздушную разведку на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Он пояснил, что украинские силовики после поражения в районе Дебальцево пытаются найти слабые места в обороне ЛНР. В настоящее время ВСУ ведут воздушную разведку в районе прифронтовых населенных пунктов Первомайск, Молодежный и Калиново. 

«Мы же, в свою очередь, соблюдаем «режим тишины» и соблюдаем достигнутые в Минске соглашения. Наши действия направлены на решение конфликта на Донбассе мирным путем», — подчеркнул Марочко.

Также он добавил, что минувшей ночью украинские силовики осуществили попытку штурма позиций армии ЛНР в районе Дебальцево.

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Кирилл Иванов
#андрей марочко
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