Белорусские СМИ сняли на видео таинственную незнакомку в авто Лукашенко

Минск, 10 января. Белорусские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлено, как из автомобиля президента Александра Лукашенко, прибывшего на рождественскую службу, выходит таинственная женщина. Некоторые предполагают, что эта женщина — новая первая леди Белоруссии.

Сенсационные кадры опубликовал телеканал «Беларусь 1», впоследствии они распространились на YouTube. Пользователи обратили внимание на то, что из автомобиля президента Александра Лукашенко, который прибыл на рождественскую церковную службу, выходит некая женщина в белом платке. Незнакомка появилась в кадре буквально на секунду, поэтому нельзя точно сказать, кто она. Некоторые предполагают, что таинственная незнакомка — избранница Лукашенко и новая первая леди Белоруссии.

Отмечается, что Лукашенко на официальных мероприятиях присутствует, как правило, со своим младшим сыном Николаем.