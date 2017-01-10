Шойгу надеется, что другие страны поддержат борьбу с ИГ и «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии

Москва, 10 января. Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу надеется, что к военной операции против терроризма в Сирийской Арабской Республике присоединятся авиация и силы других государств.

По словам главы оборонного ведомства, переговоры в столице Казахстана станут началом мирного урегулирования конфликта в Сирии.

Глава Минобороны отметил, что с конца прошлого года Воздушно-космические силы России наносят удары только по международным террористическим группировкам «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены на территории РФ).

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