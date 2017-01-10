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Удар ВВС США в провинции Идлиб унес жизни десятков мирных сирийцев
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    Удар ВВС США в провинции Идлиб унес жизни десятков мирных сирийцев

    14:49  10 Января 2017
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    Удар ВВС США в провинции Идлиб унес жизни десятков мирных сирийцев

    Москва, 10 января. Более 20 мирных жителей Идлиба погибли при авиаударе бомбардировщиков США в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    Как подчеркнул Герасимов, американская авиация осуществила 3 января бомбардировку провинции Идлиб. Тяжелые бомбардировщики Б-52 без уведомления нанесли удары в Сирии, в результате которых погибло более 20 мирных жителей. Под огонь попал населенный пункт Сармада, который присоединился к режиму прекращения огня.

    «Мы помним, что 29 сентября прошлого года американская авиация нанесла в районе Дейр-эз-Зор удар по правительственным войскам, после которого формирования ИГИЛ* (запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ). — Прим. ФАН) перешли в атаку», — отметил Герасимов.

    Ранее сообщалось, что в сирийском городе Эль-Камышлы в результате взрыва погиб, как минимум, один человек, еще несколько получили ранения, передает Ura.Ru.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #валерий герасимов
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