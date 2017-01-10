Боец ВСУ погиб в Донбассе после ссоры с сослуживцами

Москва, 10 января. Один человек погиб в результате конфликта между украинскими силовиками в Донбассе. Об этом во вторник рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Троицкое. Согласно предварительной информации, в ходе спора боец второго батальона 54-й бригады Вооруженных сил Украины привел в действие гранату.

«Один военнослужащий погиб, двое с ранениями различной степени тяжести госпитализированы», — отметил Марочко.

Напомним, ранее стало известно о том, что бойцы ЛНР помешали ВСУ организовать прорыв в районе Дебальцево.

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