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Сенатор Морозов: Уничтожая ИГИЛ, Эрдоган определился со стороной конфликта
Новости Сирии

Сенатор Морозов: Уничтожая ИГИЛ, Эрдоган определился со стороной конфликта

Сегодня 14:52
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Сенатор Морозов: Уничтожая ИГИЛ, Эрдоган определился со стороной конфликта

Генеральный штаб турецких вооруженных сил сообщил во вторник, 10 января, о ликвидации 19 боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) в ходе операции «Щит Евфрата». Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с членом комитета Совета Федерации по международным делам Игорем Морозовым резкий разворот Турции от покупок нефти у ИГИЛ до уничтожения боевиков и активного участия в политическом процессе мирного урегулирования сирийского кризиса.

Сенатор Морозов: Уничтожая ИГИЛ, Эрдоган определился со стороной конфликта

Сообщается, что ВВС Турции в ходе авиаударов в районе населенных пунктов Бзага, Эль-Баб и Суфлания ликвидировали 27 объектов «Исламского государства», включая оборонительные позиции, убежища и штабы боевиков. Кроме того, турецкие войска нанесли артиллерийские и танковые удары по 340 целям.

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«Я абсолютно точно уверен, что в ходе переговоров с Эрдоганом президент России Владимир Путин убедил турецкого лидера, что он находится в окружении не своих сторонников и единомышленников, работая с отдельными группировками террористов, а своих прямых противников. Эти группы, как и весь международный терроризм на Ближнем Востоке, были организованы спецслужбами Соединенных Штатов для достижения внешнеполитических целей. И Турция всегда из инструмента продвижения или поддержки американских интересов на Ближнем и Среднем Востоке может превратиться в цель. Что и случилось во время неудачной попытки государственного переворота. Кажется, Эрдоган это понял. Он сделал необходимые выводы, и сегодня, ведя переговоры в рамках тройственного союза (Турция, Иран, Россия), вышел на новые для себя задачи, которые совпадают с российскими в плане борьбы с международным терроризмом. И все террористические акты, которые происходят сейчас, прежде всего, в Стамбуле, — ответная реакция джихадистов на новый внешнеполитический курс Турции», — пояснил Игорь Морозов.

Сенатор Морозов: Уничтожая ИГИЛ, Эрдоган определился со стороной конфликта

По мнению сенатора, турецкий президент полностью не контролирует ситуацию в своей стране. Это четко показало убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, которое произошло 19 декабря прошлого года.

«Думаю, что Эрдогану после серьезной попытки государственного переворота сейчас сложно полностью взять под контроль внутриполитическую ситуацию. Нужно отдавать себе отчет, что он зачистил силовые структуры еще до этой попытки переворота. Его война со спецслужбами и армией началась задолго до этого. И поэтому, безусловно, внутриполитическая турбулентность присутствует. Эрдогану потребуется не один год политических реформ с тем, чтобы восстановить контроль у себя в стране», — резюмировал Игорь Морозов.

комментарии
Илья Муромский
#игорь морозов
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