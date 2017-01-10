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Володин предложил обнулять законотворческий портфель после каждого созыва Думы
Россия

Володин предложил обнулять законотворческий портфель после каждого созыва Думы

Сегодня 14:51
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Володин предложил обнулять законотворческий портфель после каждого созыва Думы

Москва, 10 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник предложил инициативу, по которой портфель законопроектов будет обнуляться после каждого созыва парламента.

Все законопроекты, которые не успел рассмотреть каждый созыв должны, обнуляются и новый созыв начинает законотворческую деятельность с чистого листа. Это предложение Володин основал на опыте других стран, и оно нашло поддержку среди многих депутатов Госдумы, так как в законодательном портфеле есть проекты двадцатилетней давности. Сейчас устарели даже законы, к которым предлагалось внести поправки.

Ранее Известия сообщили о том, что Вячеслав Володин назвал  решение о расширении так называемого «списка Магнитского» истерикой уходящей администрации США.

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Алексей Громов
#вячеслав володин
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