Медведев поставил новый ориентир инфляции в России

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Москва, 10 января. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня заявил, что достижение инфляции на уровне 4% в 2017 году вполне реально.

«Достижение цели по инфляции, так называемого таргета, в этом году в 4%, оно вполне реально», — сообщил председатель кабмина на совещании по проекту комплексного плана действий правительства на 2017-2025 годы.

Медведев также отметил, что в прошлом году инфляция в России достигла исторического минимума, а именно 5,4%. При этом российские власти сохранили «ответственный макроэкономический курс и обеспечили устойчивость рынков капитала даже в условиях санкционного давления».

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что добиться самого низкого уровня инфляции со времен распада Советского Союза удалось благодаря правильной бюджетной политике, которая ограничивала дефицит бюджета и аккуратно подходила к индексациям.

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