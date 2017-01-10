FAN-TV Лента новостей
Деньги нашли: Медведев отчитался о работе правительства в 2016 году
Экономика

Деньги нашли: Медведев отчитался о работе правительства в 2016 году

Сегодня 14:28
54

Деньги нашли: Медведев отчитался о работе правительства в 2016 году

Москва, 10 января. Российскому правительству удалось реализовать большинство пунктов плана по экономическому развитию, намеченного на 2016 год. Такое заявление во вторник сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Большинство пунктов плана, на которые мы смогли найти деньги, выполнено», — отметил он.

По его словам, речь, в частности, идет о поддержании отдельных видов отраслей экономики — легкой промышленности, автопрома, машиностроения. Кроме того, правительству удалось снизить долговую нагрузку регионов. Все это было сделано, несмотря на сложную экономическую и политическую обстановку, которая выражается в санкциях и некоторых «структурных перекосах» в российской экономике.

комментарии
Геннадий Плющев
#дмитрий медведев
Новости партнеров
Эксклюзив

Глазами всего не увидишь: уролог объяснил, почему пенис уменьшается с возрастом

Сегодня 14:19
47

Весеннее обострение: глава ЦРУ щелкнул по носу уходящему Обаме ошибками в Ираке

Сегодня 13:51
112

Святки в 2017 году: когда отмечаются, обряды, традиции, приметы, святочные гадания

Сегодня 13:35
111

Новости Новороссии: огонь ВСУ не утихает, в ДНР стартуют игры «Заря-2017»

Сегодня 13:32
115

Сирия сегодня: Алеппо спасли от взрыва, США бросили вызов ИГ у Эль-Баба

Сегодня 13:19
228
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ЛНР предотвратила попытку прорыва ВСУ в районе Дебальцево

14:24

Петербургская достопримечательность попала в топ мирового «темного туризма»

14:22

Глазами всего не увидишь: уролог объяснил, почему пенис уменьшается с возрастом

14:19

Самолеты США ударили по Дейр эз-Зору, спровоцировав наступление ИГ — Генштаб ВС РФ

14:18

Савченко обнародовала списки пленных в Донбассе

14:14

Акушер-гинеколог пойдет под суд из-за смерти пациентки во время аборта в Марий Эл

14:10

Чубайс дал положительную характеристику обвиняемому в коррупции Улюкаеву

14:08

Жители Алеппо и Дейр эз-Зора спасены миротворческими усилиями России

14:03

Слабое оправдание: Киев ответил на задержки введения безвизового режима с ЕС

14:03

ВКС РФ нанесли по объектам ИГИЛ в Сирии 71 тыс. ударов, коалиция — в 10 раз меньше

14:03

Идлиб: террористы обстреляли ракетами жилые дома поселка шиитов

14:01

Песков оценил безопасность российских границ после отмены Минском визового режима

13:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ЛНР предотвратила попытку прорыва ВСУ в районе Дебальцево
Читать
Закрыть