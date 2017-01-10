Деньги нашли: Медведев отчитался о работе правительства в 2016 году

Москва, 10 января. Российскому правительству удалось реализовать большинство пунктов плана по экономическому развитию, намеченного на 2016 год. Такое заявление во вторник сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Большинство пунктов плана, на которые мы смогли найти деньги, выполнено», — отметил он.

По его словам, речь, в частности, идет о поддержании отдельных видов отраслей экономики — легкой промышленности, автопрома, машиностроения. Кроме того, правительству удалось снизить долговую нагрузку регионов. Все это было сделано, несмотря на сложную экономическую и политическую обстановку, которая выражается в санкциях и некоторых «структурных перекосах» в российской экономике.