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«Новый поток» добавил газа на АЗС
Общество

«Новый поток» добавил газа на АЗС

Сегодня 15:26
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«Новый поток» добавил газа на АЗС

Тюменским автомобилистам, передвигающимся «на газе», стоит внести в список АЗС, где они обычно заправляются пропан-бутановыми смесями, две новые точки: станции «Патрушево» и «Антипино». «АНПЗ-продукт», который входит в New Stream Group Дмитрия Петровича Мазурова, модернизировала два собственных заправочных комплекса, сделав их «мультитопливными».

Обе станции готовы принять новый поток владельцев транспорта. АЗС «Патрушево» станет единственной в одноименном микрорайоне АЗС, где обладатели транспортных средств теперь пополнят запасы горючего и бензином с дизтопливом, и газовой смесью. Пункт «Антипино», понятно, расположен рядом с главным промышленным объектом Группы «New Stream» и Дмитрия Мазурова Антипинским нефтеперерабатывающим заводом на Старом Тобольском тракте.

Сеть, которой управляет компания «Нью Петрол», насчитывает 30 автозаправочных пунктов. В ближайшее время владельцы станций проведут модернизацию еще четырех АЗС, после чего количество многотопливных заправок увеличится до 14. Пропан-бутановые смеси продолжит производить и поставлять на топливный рынок региона главный актив ГК «Новый Поток» Антипинского НПЗ.

Антипинский НПЗ: продукция, показатели, звания

Антипинский НПЗ специализируется на выпуске следующей целевой продукции: дизельное топливо (летней, зимнее, арктическое) стандарта «Евро-5», СУГ (сжиженный углеводородный газ) марок ПБА, ПБТ, ПА, гранулированная сера, анодный и электродный кокс. С 2017 года предприятие начнет производить высокооктановый бензин, на заводе продолжается строительство соответствующей установки.

Выручка от реализации нефтепродуктов по итогам 2015 года составила 154,2 млрд. руб. По этому финансовому показателю в рейтинге Forbes Антипинский НПЗ поднялся на 43 место. Более высокую строчку, уже 33-ю, завод, существующий 10 лет, занимает в списке крупнейших отечественных экспортеров. Доход от поставок нефтепродуктов за пределы страны составил за тот же период $1,2 млрд.

Установленная мощность предприятия превышает 9,0 млн.т. В 2016 году на Антипинском НПЗ, благодаря вводу передового технологического оборудования, завод поднял глубину переработки до 98%.

В 2016 году ряд экспертных агентств назвал Антипинский НПЗ предприятием с самым «инновационным развитием» и с самой высокой технологической эффективностью производства в российской нефтеперерабатывающей отрасли.

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Алексей Громов
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