Ученые раскрыли секретную функцию аппендикса

Москва, 10 января. Ученые пришли к выводу, что ранее считавшийся бесполезным придатком человеческого организма аппендикс на самом деле важен для здоровья.

Физиологи в процессе нового исследования функциональных особенностей аппендикса пришли к выводу, что червеобразный отросток прямой кишки является резервуаром для полезных бактерий. Исследователи выяснили, что аппендикс эволюционировал для выработки лимфатической ткани, необходимой для роста «хороших» кишечных бактерий. Ученые полагают, что именно аппендикс является безопасным местом «хранения» полезных для здоровья человека бактерий.