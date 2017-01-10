Сирия принесет Путину Нобелевскую премию мира: американские СМИ предсказали судьбы мира

Москва, 10 января. Одним из главных событий 2017 года может стать нормализация ситуации в Сирии, чему будут способствовать действия России и лично президента Владимира Путина. Такой прогноз дает американское издание National Interest. Российские эксперты считают, что политическое урегулирование в Сирии — это реальность, и в случае если в стране действительно воцарится мир, отношения между США и Россией улучшатся.

Западный истеблишмент воспринимает Путина как «плохого парня», поэтому его позитивная роль в процессе мирного урегулирования в Сирии может стать для западных политиков серьезной неожиданностью.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв отмечает, что и переговоры в Астане для западных политиков являются неожиданностью, поскольку они привыкли считать, что «никакого президента Асада в Сирии нет». Кроме того, американская сторона стала заложницей собственного представления о том, что в Сирии народ восстал против кровавого диктатора.

«С учетом этого мифа успех политических переговоров — действительно огромная неожиданность. Но в реальности это вполне возможно. Конечно, это не значит, что на следующий день в Сирии воцарится мир, и все заживут счастливо, но шанс начать урегулирование есть, и он не так уж фантастичен», — заявил он в комментарии «Свободной прессе».

Политолог Павел Святенков считает, что переговоры по Сирии с равной степенью вероятности могут увенчаться успехом или неуспехом. Однако при первом исходе есть серьезный шанс на улучшение отношений между Россией и США.