Красная тряпка для Трампа: как спецслужбы, обвиняя РФ, убили свободу слова в США

Доклад американской национальной разведки (АНБ), обвинивший Россию в прямом влиянии на выборы президента, окончательно отрезвил умы тех граждан США и России, которые полагали, что спецслужбы в Вашингтоне работают эффективно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил эксперт. Попутно рассказав также о конце свободы слова в Штатах и разочаровании от работы американских СМИ.

В тексте доклада 25 страниц, он крайне категоричен и совсем не содержит в себе доказательств, что уже успело удивить политиков, журналистов и экспертов. Вашингтон прямо кивает в сторону Кремля — оказывается, это Путин виноват в том, что Хиллари Клинтон потерпела поражение. Это же Путин науськал подвластные ему СМИ и хакеров, чтобы они вели работу в соцсетях и крали ценные данные с серверов демократической партии. Мотивация, по мысли руководства АНБ, у нашего лидера была простая: он затаил злобу на нелицеприятные высказывания, которые позволила в его адрес Клинтон несколько лет назад.

«Для США и для России на протяжении года это был момент истины, когда появилось устойчивое разочарование в американской демократии. Понятно, что выборы были сфальсифицированы в пользу Хиллари Клинтон с самого начала. Куда как более харизматического Берни Сандерса, представителя демократической партии, откровенно убрали с пути. И при этом сами демократы проглотили эту фальсификацию праймериз, даже не поперхнувшись. И было печально, когда сам Сандерс призвал своих избирателей голосовать за Хиллари. Представьте, что Сандерса избили, а потом он обращается к людям: слушайте, классно было, давайте голосуйте за человека, который меня избил», — комментирует американист Александр Домрин.

По его словам, для рядовых американцев страшное разочарование в самих демократических принципах избирательной кампании шло рука об руку со страшным разочарованием в американских СМИ.

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«90-95% якобы независимых и корпоративных изданий США дружно «легли» под Клинтон, подчеркнув, что свобода слова в стране закончилась. Подчеркнули это и американские социологи: сколько выкладок они не делали, все были в пользу Клинтон. Ей отдавали чуть ли не 80% голосов. Получилось с точностью до наоборот. А сейчас наступает еще один момент истины и отрезвления: в России где-то наивно представляли, что спецслужбы в США работают эффективно, что там работают люди с особыми навыками, возможностями, умениями. Напомню, что бюджет американского разведывательного общества равен бюджету Минобороны РФ. Но посмотрите этот доклад: в нем нет ничего. Всегда можно сказать, что половина доклада открыта, а половина закрыта. Но гарантирую, что если бы было что-то, явно свидетельствующее о влиянии России (которая якобы может решать, кто станет следующим президентом США), оно уже было бы опубликовано. Но на это ни намека», — продолжает эксперт ФАН.

Это все ведет к тому, что уходящий неудачник Барак Обама закладывает как можно больше мин под российско-американские отношения и под фигуру нового президента. Не было еще ни одного национального лидера, который мог так обидеться на своего преемника и внешний мир и начать делать столько гадостей.

«Я основал группу в Facebook «Русские — за Трампа» и принимал участие в разных форумах сторонников Трампа в США и Канаде. Это те американцы, которые избрали Трампа, и у которых нет антагонизма в отношении России. И то, как Обама ведет себя по отношению к Москве, еще больше их злит: ведь уходящему президенту легче поверить во власть Путина, чем в волю самого народа. Клевета на Россию действует, как красная тряпка на быка. Усиление антиобамовских настроений сопровождается усилением прорусских настроений.Можно сказать, что американские корпоративные СМИ проиграли, а победил здравый смысл. Сейчас даже самые упертые демократы начинают понимать, что объективно было невозможно избрать лгунью, замешанную на коррупции еще со времен Арканзаса, где ее муж был губернатором. Штат проголосовал против, потому что ее знают, как облупленную еще с 90-х годов», — добавляет Домрин.