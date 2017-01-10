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Новости Сирии: Шойгу делает ставку на Астану, ВКС РФ подрывают инфраструктуру ИГИЛ
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Новости Сирии: Шойгу делает ставку на Астану, ВКС РФ подрывают инфраструктуру ИГИЛ

Сегодня 15:06
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Новости Сирии: ВКС отбили у ИГИЛ 12 тысяч кв км, Шойгу рассчитывает на переговоры в Астане

Сирия, 10 января. С начала военной операции в САР воздушно-космические силы России освободили от террористов более 12 тысяч квадратных километров. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассчитывает, что предстоящие переговоры в Астане положат начало мирному урегулированию конфликта в Сирийской арабской республике. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

ВКС РФ очищают САР от боевиков

С момента начала военной операции в Сирии ВКС РФ сумели освободить от боевика в различных террористических организаций 12 тысяч квадратных километров территории и почти 500 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Представитель вооруженных сил России отметил, что с начала операции российские пилоты совершили 19 тысяч 160 боевых вылетов, нанесли более 71 тысячи ударов по инфраструктуре радикальных исламистов. При этом основными целями ударов были тренировочные лагеря, заводы по производству боеприпасов, фабрики по изготовлению поясов смертников и усилению корпусов шахидмобилей. Более того, целями для ВКС стали также незаконные нефтепромыслы боевиков ИГ (организация запрещена в России).

Новости Сирии: ВКС отбили у ИГИЛ 12 тысяч кв км, Шойгу рассчитывает на переговоры в Астане

Представитель Минобороны отмечает, что, сохраняя интенсивность ударов, российские пилоты смогут и далее влиять на ход войны в Сирии и укреплять армию Башара Асада.

Шойгу надеется на переговоры в Астане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уверен, что предстоящие в Астане переговоры станут началом мирного урегулирования ситуации в Сирии. Более того, глава Минобороны отмечает, что к борьбе с терроризмом в САР могут присоединиться авиация и сухопутные силы других стран.

Благодаря действиям ВКС РФ, правительственной армии САР, а также коллег и партнеров, которые не так давно присоединились к войне против терроризма, удалось достичь договоренности по встрече в Астане и создать условия для запуска политического процесса по прекращению огня.

Новости Сирии: ВКС отбили у ИГИЛ 12 тысяч кв км, Шойгу рассчитывает на переговоры в Астане

Министр также напомнил, что Воздушно-космические силы России с конца 2016 года практически полностью прекратили боевые действия на территории Сирии. Исключение составили только удары по запрещенным в РФ международным террористическим группировкам ИГ и «Джебхат-ан-Нусра».

Армия САР освобождает пригороды Дамаска

Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в САР завершается освобождение от террористов пригородов столицы страны.

Новости Сирии: ВКС отбили у ИГИЛ 12 тысяч кв км, Шойгу рассчитывает на переговоры в Астане

Глава Генштаба отметил, что за все время действия ВКС в Сирии были разгромлены крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса. От боевиков очищена провинция Латакия, завершается освобождение от террористов пригородов Дамаска, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны. Освобождены города Алеппо и Эль-Карьятейн, которые имеют ключевое значение.

комментарии
Сергей Чемеков
#сергей шойгу #валерий герасимов
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