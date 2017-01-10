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ЛНР предотвратила попытку прорыва ВСУ в районе Дебальцево
Новороссия

ЛНР предотвратила попытку прорыва ВСУ в районе Дебальцево

Сегодня 14:24
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ЛНР: Украинские силовики вновь атакуют Дебальцево

Луганск, 10 января. Украинские силовики предприняли очередную попытку прорыва позиций армии ЛНР в районе Дебальцево. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«В ночное время с 8 на 9 января ВСУ предприняли очередную попытку прорыва диверсионной группой в направлении населенного пункта Калиновка, которая, как и прошлые диверсии, с треском провалилась», — сказал он.

Марочко добавил, что диверсионно-разведывательная группа украинских силовиков выдвинулась к позициям армии ЛНР на БМП, чтобы осуществить разведку боем, однако в скором времени БМП заглохла и ВСУ были вынуждены приостановить штурм. При этом бойцам Народной милиции ЛНР даже не пришлось предпринимать ответных мер на действия ВСУ.

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Кирилл Иванов
#андрей марочко
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