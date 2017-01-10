Петербургская достопримечательность попала в топ мирового «темного туризма»

Санкт-Петербург, 10 января. Санкт-Петербург стал единственным российским городом, включенным в список направлений мирового «темного туризма». Составители рейтинга добавили в топ-50 экспозицию «Убийство Распутина» в Юсуповском дворце.

Как отмечается на портале Atlas Obscura, авторы рейтинга назвали Юсуповский дворец «роскошным домом, где процесс революции запустился убийством почти бессмертного Распутина». Также составители списка напомнили, что в 2017 году будет праздноваться столетний юбилей Октябрьской революции.

В качестве идеальных мест для «темного туризма» выбирались туристические объекты, которые связаны с трагическими событиями или являются труднодоступными. Так, компанию петербургской достопримечательности составили Олимпийская деревня Гитлера, стеклянный подвесной мост в Китае и др. Кроме того, в списке присутствуют места, которые могут исчезнуть в обозримом будущем, поясняет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».