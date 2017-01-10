Акушер-гинеколог пойдет под суд из-за смерти пациентки во время аборта в Марий Эл

Йошкар-Ола, 10 января. Акушера-гинеколога будут судить по обвинению в причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей, сообщает СУ СКР в Марий Эл.

Акушер-гинеколог, непрофессионально прервавший беременность жительницы республики Марий Эл, предстанет перед судом. Следствием установлено, что в феврале прошлого года в одну из больниц Волжска обратилась женщина с целью сделать аборт. При обезболивании акушер-гинеколог не проконтролировал безопасность препарата для пациентки. Женщина скончалась от анафилактического шока. Следователи собрали доказательства против акушера и передали в суд для рассмотрения уголовного дела по факту смерти пациентки.