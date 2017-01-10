В Алеппо российские саперы спасли целый квартал от уничтожения

Москва, 10 января. Российские саперы продолжают обезвреживать мины, которые оставили в Алеппо сирийские боевики. Об этом журналистам рассказал начальник Международного противоминного центра Игорь Михайлик.

Согласно предварительной информации, специалисты проверили шесть подозрительных зданий. В каждом из них обнаружены места закладки фугасов. Активация такого огромного количества взрывчатки могла привести к полному уничтожению целого квартала.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВКС РФ уничтожили 174 нефтезавода боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России).

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