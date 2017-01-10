Самолеты США ударили по Дейр эз-Зору, спровоцировав наступление ИГ — Генштаб ВС РФ

Москва, 10 января. Генштаб Вооруженных сил Российской Федерации напомнил об инциденте в районе Дейр эз-Зора 29 сентября минувшего года, когда американская авиация нанесла удар по правительственным войскам Сирии.

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов напомнил об указанном инциденте, после которого боевики террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) перешли в наступление.

По словам Герасимова, нанесение авиационного удара 3 января в наступившем году бомбардировщиком Б-52 без уведомления российской стороны по деревне Сармада в провинции Идлиб — режим прекращения боевых действий там действует — стало причиной гибели людей. В результате этого удара погибли свыше 20 мирных жителей, подчеркнул он.