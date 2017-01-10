FAN-TV Лента новостей
Самолеты США ударили по Дейр эз-Зору, спровоцировав наступление ИГ — Генштаб ВС РФ
Политика

Самолеты США ударили по Дейр эз-Зору, спровоцировав наступление ИГ — Генштаб ВС РФ

Сегодня 14:18
59

Самолеты США ударили по Дейр эз-Зору, спровоцировав наступление ИГ — Генштаб ВС РФ

Москва, 10 января. Генштаб Вооруженных сил Российской Федерации напомнил об инциденте в районе Дейр эз-Зора 29 сентября минувшего года, когда американская авиация нанесла удар по правительственным войскам Сирии.

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов напомнил об указанном инциденте, после которого боевики террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) перешли в наступление.

По словам Герасимова, нанесение авиационного удара 3 января в наступившем году бомбардировщиком Б-52 без уведомления российской стороны по деревне Сармада в провинции Идлиб — режим прекращения боевых действий там действует — стало причиной гибели людей. В результате этого удара погибли свыше 20 мирных жителей, подчеркнул он.

комментарии
Дана Балан
#россия #сша #сирия
Новости партнеров
Эксклюзив

Весеннее обострение: глава ЦРУ щелкнул по носу уходящему Обаме ошибками в Ираке

Сегодня 13:51
89

Святки в 2017 году: когда отмечаются, обряды, традиции, приметы, святочные гадания

Сегодня 13:35
97

Новости Новороссии: огонь ВСУ не утихает, в ДНР стартуют игры «Заря-2017»

Сегодня 13:32
101

Сирия сегодня: Алеппо спасли от взрыва, США бросили вызов ИГ у Эль-Баба

Сегодня 13:19
208

«Защита» демократии: зачем США приравнивают «кибератаки» к терактам 11 сентября

Сегодня 12:49
167
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Савченко обнародовала списки пленных в Донбассе

14:14

Акушер-гинеколог пойдет под суд из-за смерти пациентки во время аборта в Марий Эл

14:10

Чубайс дал положительную характеристику обвиняемому в коррупции Улюкаеву

14:08

Жители Алеппо и Дейр эз-Зора спасены миротворческими усилиями России

14:03

Слабое оправдание: Киев ответил на задержки введения безвизового режима с ЕС

14:03

ВКС РФ нанесли по объектам ИГИЛ в Сирии 71 тыс. ударов, коалиция — в 10 раз меньше

14:03

Идлиб: террористы обстреляли ракетами жилые дома поселка шиитов

14:01

Песков оценил безопасность российских границ после отмены Минском визового режима

13:58

Власти Чили опубликовали секретное видео НЛО, снятое в небе над Сантьяго

13:58

ИГ признает неизбежность поражения в Ираке — Пентагон

13:57

Кремль подвел мрачные итоги президентства Обамы

13:56

Песков рассказал о роли России в переговорах по Сирии

13:53
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Савченко обнародовала списки пленных в Донбассе
Читать
Закрыть