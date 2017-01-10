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Чубайс дал положительную характеристику обвиняемому в коррупции Улюкаеву
Общество

Чубайс дал положительную характеристику обвиняемому в коррупции Улюкаеву

Сегодня 14:08
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Чубайс дал положительную характеристику обвиняемому в коррупции Улюкаеву

Москва, 10 января. Ряд представителей бизнес-сообщества дали положительные характеристики бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. В частности, за чиновника заступились глава «Роснано» Анатолий Чубайс, глава банка ВТБ Андрей Костин и руководитель Союза промышленников и предпринимателей РФ Александр Шохин.

«В деле есть положительная характеристика от Чубайса, от главы Союза предпринимателей и промышленников, от председателя правления банка ВТБ», — заявила судья в ходе заседания.

Как сообщает «Национальная служба новостей», следствие ранее попросило суд оставить Улюкаева под домашним арестом до 15 апреля. Бывший глава Минэкономразвития подозревается в вымогательстве взятки на сумму 2 млн долларов у представителя «Роснефти».

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Геннадий Плющев
#анатолий чубайс #алексей улюкаев #андрей костин #александр шохин
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