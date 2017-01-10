FAN-TV Лента новостей
Суд не разрешил Улюкаеву гулять, ходить к врачам и открывать двери няне
Общество

Суд не разрешил Улюкаеву гулять, ходить к врачам и открывать двери няне

Сегодня 14:27
44

Суд не разрешил Улюкаеву гулять, ходить к врачам и открывать двери няне

Москва, 10 января. Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому во взятке в 2 млн рублей.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следствия и не разрешил Улюкаеву гулять и посещать врачей. Экс-министр просил отпустить его на плановое обследование в медучреждение, разрешить ежедневные прогулки и включить в список лиц, которым можно посещать квартиру, няню его дочери.

«Наложенные ранее запреты сохранить. Запретить обвиняемому покидать пределы квартиры без разрешения следователя, пользоваться любыми средствами связи, кроме номеров экстренных служб, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, следователей, защитников и сотрудников ФСИН», — заявила судья Елена Ленская.

Как передает Lenta.ru, Улюкаев просил Басманный суд избрать меру пресечения в виде подписке о невыезде или, в случае продления домашнего ареста, разрешить ему посещать медучреждения.

Ранее НСН сообщала, что следователи попросили суд продлить экс-главе Минэкономразвития срок домашнего ареста до 15 апреля.

комментарии
Катерина Михайлиди
Новости партнеров
Эксклюзив

Глазами всего не увидишь: уролог объяснил, почему пенис уменьшается с возрастом

Сегодня 14:19
47

Весеннее обострение: глава ЦРУ щелкнул по носу уходящему Обаме ошибками в Ираке

Сегодня 13:51
112

Святки в 2017 году: когда отмечаются, обряды, традиции, приметы, святочные гадания

Сегодня 13:35
111

Новости Новороссии: огонь ВСУ не утихает, в ДНР стартуют игры «Заря-2017»

Сегодня 13:32
115

Сирия сегодня: Алеппо спасли от взрыва, США бросили вызов ИГ у Эль-Баба

Сегодня 13:19
228
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ЛНР предотвратила попытку прорыва ВСУ в районе Дебальцево

14:24

Петербургская достопримечательность попала в топ мирового «темного туризма»

14:22

Глазами всего не увидишь: уролог объяснил, почему пенис уменьшается с возрастом

14:19

Самолеты США ударили по Дейр эз-Зору, спровоцировав наступление ИГ — Генштаб ВС РФ

14:18

Савченко обнародовала списки пленных в Донбассе

14:14

Акушер-гинеколог пойдет под суд из-за смерти пациентки во время аборта в Марий Эл

14:10

Чубайс дал положительную характеристику обвиняемому в коррупции Улюкаеву

14:08

Жители Алеппо и Дейр эз-Зора спасены миротворческими усилиями России

14:03

Слабое оправдание: Киев ответил на задержки введения безвизового режима с ЕС

14:03

ВКС РФ нанесли по объектам ИГИЛ в Сирии 71 тыс. ударов, коалиция — в 10 раз меньше

14:03

Идлиб: террористы обстреляли ракетами жилые дома поселка шиитов

14:01

Песков оценил безопасность российских границ после отмены Минском визового режима

13:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ЛНР предотвратила попытку прорыва ВСУ в районе Дебальцево
Читать
Закрыть