Суд не разрешил Улюкаеву гулять, ходить к врачам и открывать двери няне

Москва, 10 января. Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому во взятке в 2 млн рублей.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следствия и не разрешил Улюкаеву гулять и посещать врачей. Экс-министр просил отпустить его на плановое обследование в медучреждение, разрешить ежедневные прогулки и включить в список лиц, которым можно посещать квартиру, няню его дочери.

«Наложенные ранее запреты сохранить. Запретить обвиняемому покидать пределы квартиры без разрешения следователя, пользоваться любыми средствами связи, кроме номеров экстренных служб, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, следователей, защитников и сотрудников ФСИН», — заявила судья Елена Ленская.

Как передает Lenta.ru, Улюкаев просил Басманный суд избрать меру пресечения в виде подписке о невыезде или, в случае продления домашнего ареста, разрешить ему посещать медучреждения.

Ранее НСН сообщала, что следователи попросили суд продлить экс-главе Минэкономразвития срок домашнего ареста до 15 апреля.