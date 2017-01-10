Савченко обнародовала списки пленных в Донбассе

Киев, 10 января. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе как со стороны ВСУ, так и со стороны ополченцев, и призвала провести обмен.

Савченко, несмотря на предостережения со стороны СБУ, опубликовала на своей странице списки пленных. Савченко отметила, что списки собирались в течение девяти месяцев после ее возвращения из России, а потому в них уже могут быть неточности — кого-то могли уже втайне обменять, о ком-то могли быть собраны неполные данные. «Поэтому обращаюсь ко всем людям, кому не безразлично чужое горе, давайте найдем наших ребят вместе», — обратилась Савченко.

Кроме того, украинский депутат предложила провести обмен пленными в три этапа: обменять всех на всех, найти тех, кто значился в списке, но местонахождение которых не было установлено, и объявить мертвыми или пропавшими без вести тех, кого не удалось найти, а также провести работы по розыску, эксгумации тел и т.д.

Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», Савченко подтвердила встречу с лидерами ДНР и ЛНР.