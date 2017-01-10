Власти Чили опубликовали секретное видео НЛО, снятое в небе над Сантьяго

Сантьяго, 10 января. Видеозапись, сделанная летчиками Чили в 2014 году с борта военного вертолета, была опубликована в Интернете. Отчет о ней опубликовал Чилийский Комитет по исследованию аномальных явлений в атмосфере (CEFAA).

Согласно данным ведомства, 11 ноября, когда была сделана засекреченная запись, военные летчики патрулировали прибрежный сектор между Сан-Антонио и Кинтеросом западнее Сантьяго. Камера засняла неопознанный объект в небе, невидимый для земных радаров, который спустя 10 минут скрылся в облаках.

Судя по записи, он оставил после себя след. Предмет был внесен в каталог как «неопознанный летающий объект». Эксперты пришли к выводу, что он не был птицей, космическим мусором, самолетом, природной аномалией или насекомым.

Ранее ученые выдвинули новую теорию происхождения Луны, сообщает «Индикатор». По их мнению, спутник Земли мог образоваться при слиянии множества маленьких лун при столкновений голубой планеты с небольшими протопланетными телами.