Идлиб: террористы обстреляли ракетами жилые дома поселка шиитов

Дамаск, 10 января. Террористы обстреляли поселок шиитов, расположенный в сирийской провинции Идлиб — двое мирных жителей погибли, еще восемь получили ранения, передает SANA.

Террористы нанесли ракетный удар по поселению шиитов в Идлибе, мишенями для боевиков стали жилые дома. По данным местного агентства, в результате обстрела погибли два мирных жителя, восемь человек ранены. Известно, что за прошедшие сутки было зафиксировано более 30 случаев нарушения соглашения о перемирии в Сирии, больше всего инцидентов произошло в провинции Хама. Напомним, что режим прекращения огня в САР вступил в силу 30 декабря 2016 года.