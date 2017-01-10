ВКС РФ нанесли по объектам ИГИЛ в Сирии 71 тыс. ударов, коалиция — в 10 раз меньше

Москва, 10 января. Западная коалиция во главе с США нанесла примерно 6,5 тысячи ударов по объектам террористов «Исламского государства» (деятельность запрещена на территории РФ) за два с половиной года проведения операции в Сирии. Об этом сегодня сообщил начальник Генштаба ВС Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Генерал армии подчеркнул, что коалиция за все время проведения операции в Сирии нанесла примерно 6,5 тысячи ударов по объектам боевиков ИГИЛ, а российские самолеты ВКС за время операции в Сирии, которая стартовала 30 сентября 2015 года, совершили свыше 19 тысяч боевых вылетов и нанесли более 71 тысячи ударов.