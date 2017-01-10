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Песков рассказал о роли России в переговорах по Сирии
Новости Сирии

Песков рассказал о роли России в переговорах по Сирии

Сегодня 13:53
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Песков рассказал о роли России в переговорах по Сирии

Москва, 10 января. Подготовка к встрече в Астане по Сирии идет напряженно, Россия будет принимать участие в переговорах на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сколько могут продлиться переговоры, пока непонятно, подготовка ведется достаточно напряженная, больше конкретики сейчас назвать мы не сможем», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом об организации мирных переговоров по Сирии новой площадке в Астане. В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заверил, что готов оказать помощь в организации переговорного процесса.

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Кирилл Иванов
#дмитрий песков
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