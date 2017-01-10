Слабое оправдание: Киев ответил на задержки введения безвизового режима с ЕС

Киев, 10 января. Евросоюз затягивает с принятием решения о безвизовом режиме с Украиной, однако это должно произойти до 23 апреля, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Я считаю, что ЕС неоправданно затягивает с принятием решения, — констатировала представитель Киева. — Можно, конечно, их оправдывать и говорить, что проблема Турции и все остальное… Но, на мой взгляд, это очень слабое оправдание».

Предполагается, что решение о предоставлении Украине безвизового режима Евросоюз примет до 23 апреля.

«Окончательное решение о безвизовом режиме будет принято до выборов во Франции, но оно вступит в силу, скорее всего, не раньше этих выборов», — подчеркнула украинский дипломат.

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов объяснил, почему ЕС уклоняется от безвизового режима с Украиной.