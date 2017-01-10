Вашингтон, 10 января. Террористы «Исламского государства» (ИГ) полностью деморализованы в Ираке. Они не получают денег, теряют боевой дух и начинают отказываться подчиняться главарям. Об этом заявил официальный представитель Минобороны США Джефф Дэвис.

Признаки деморализации боевиков ИГ, по его словам, особенно проявляются в Мосуле. «Многим из них не платят месяцами. Мы видим признаки того, что ИГ не может реагировать на скоординированные атаки по нескольким направлениям», — отметил он.

Кроме того, в Пентагоне утверждают, что террористы покидают свои позиции на востоке Мосула и плюют на приказы полевых командиров. При этом пополнять свои силы ИГ нечем, добавил Дэвис.

«Мы уверены, что их дни сочтены, особенно в восточной части Мосула, и они сами начинают понимать это», — резюмировал представитель Минобороны США.

Напомним, группировка «Исламское государство» запрещена в России по решению Верховного суда РФ.