FAN-TV Лента новостей
Темная сторона Луны: Земля и Марс как виновники рождения Селены
Технологии

Темная сторона Луны: Земля и Марс как виновники рождения Селены

Сегодня 14:34
38

Луна хранит свои тайны: как образовался естественный спутник Земли

Израильские геофизики пришли к выводу, что Луна была сформирована во время столкновения Земли со множеством других планет. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience. Однако это только теория, человечество пока не может точно сказать, как формировался естественный спутник нашей планеты, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заведующий отделом исследований Луны и планет института им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова Владислав Шевченко.

Проведя научные изыскания, израильские ученые выяснили, что для образования естественного спутника достаточно было столкновения Земли с 20 небесными телами, самые крупные из которых могли быть сравнимы с самой Луной или даже с Марсом. Предполагается, что продукты столкновения в течение 100 миллионов лет и сформировали современный спутник.

«Дело в том, что проблема образования и происхождения Луны до сих пор остается на уровне гипотетических построений. Мы в известной степени знаем химический состав Земли, мы знаем химический состав Луны. Основной вывод в том, что породы те же, что и на Земле. Базальты, анортозиты образуют верхние слои: базальты — это моря, анортозиты — это материки. Те же самые породы с небольшими вариациями, поскольку они формировались в разных условиях. Вот из этого исходят все гипотезы», — поясняет ситуацию Шевченко.

Луна хранит свои тайны: как образовался естественный спутник Земли

Вообще же, к своим выводам израильские геофизики пришли, проведя серию компьютерных моделирований. Они уверены, что новое объяснение как раз позволяет решить проблему схожести химического состава Земли и Луны.

«Ну, могло быть одно тело, которое и привело к созданию нашего спутника. И я не исключаю, что могло быть несколько тел, поскольку на период формирования Луны не был закончен этап формирования планет Солнечной системы. Поэтому много свободных объектов еще вращались по своим неустоявшимся орбитам, которые могли столкнуться с Землей. В последнее время возродилась гипотеза о том, что наша планета и ее спутник сформировались одновременно из газопылевого облака, которое окружало Солнце. Два-три года назад академик Эрик Михайлович Галимов совместно с академиком Тимуром Энеевым опубликовали гипотезу о том, что и Земля, и Луна сформировались из одного и того же газопылевого облака. Эти данные были получены уже при помощи современных знаний и оборудования. Суть тут в том, что Галимов и его коллега привлекли данные по изотопному составу пород планет и на этом основании нашли аналогии», — сообщает ученый.

Напомним, популярная гипотеза происхождения спутника, сформулированная в середине 1970 годов, предполагает, что Земля столкнулась с обломками довольно крупного небесного тела. Предполагается, что это была планета размером с Марс. Из его фрагментов в дальнейшем и сформировалась Луна.

Луна хранит свои тайны: как образовался естественный спутник Земли

«А вообще, для того чтобы понять, как на самом деле была сформирована Луна, необходимо произвести забор породы с больших глубин. Но пока это невозможно сделать из-за низкого технологического уровня человечества. Надо ждать», — заключил заведующий отделом института.

комментарии
Сергей Чемеков
#владислав шевченко #эрик галимов #тимур энеев
Новости партнеров
Эксклюзив

Темная сторона Луны: Земля и Марс как виновники рождения Селены

Сегодня 14:34
34

Юрий Кот о поездке Савченко в Чехию: Радикальная группировка приглашает в гости радикала

Сегодня 14:33
60

Глазами всего не увидишь: уролог объяснил, почему пенис уменьшается с возрастом

Сегодня 14:19
144

Весеннее обострение: глава ЦРУ щелкнул по носу уходящему Обаме ошибками в Ираке

Сегодня 13:51
134

Святки в 2017 году: когда отмечаются, обряды, традиции, приметы, святочные гадания

Сегодня 13:35
115
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Темная сторона Луны: Земля и Марс как виновники рождения Селены

14:34

Юрий Кот о поездке Савченко в Чехию: Радикальная группировка приглашает в гости радикала

14:33

В Алеппо российские саперы спасли целый квартал от уничтожения

14:32

Украинские винтовки М16 американского образца испытают на ВСУ в Донбассе

14:30

Деньги нашли: Медведев отчитался о работе правительства в 2016 году

14:28

Суд не разрешил Улюкаеву гулять, ходить к врачам и открывать двери няне

14:27

ЛНР предотвратила попытку прорыва ВСУ в районе Дебальцево

14:24

Петербургская достопримечательность попала в топ мирового «темного туризма»

14:22

Глазами всего не увидишь: уролог объяснил, почему пенис уменьшается с возрастом

14:19

Самолеты США ударили по Дейр эз-Зору, спровоцировав наступление ИГ — Генштаб ВС РФ

14:18

Савченко обнародовала списки пленных в Донбассе

14:14

Акушер-гинеколог пойдет под суд из-за смерти пациентки во время аборта в Марий Эл

14:10
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Юрий Кот о поездке Савченко в Чехию: Радикальная группировка приглашает в гости радикала
Читать
Закрыть