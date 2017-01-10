Темная сторона Луны: Земля и Марс как виновники рождения Селены

Израильские геофизики пришли к выводу, что Луна была сформирована во время столкновения Земли со множеством других планет. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience. Однако это только теория, человечество пока не может точно сказать, как формировался естественный спутник нашей планеты, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заведующий отделом исследований Луны и планет института им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова Владислав Шевченко.

Проведя научные изыскания, израильские ученые выяснили, что для образования естественного спутника достаточно было столкновения Земли с 20 небесными телами, самые крупные из которых могли быть сравнимы с самой Луной или даже с Марсом. Предполагается, что продукты столкновения в течение 100 миллионов лет и сформировали современный спутник.

«Дело в том, что проблема образования и происхождения Луны до сих пор остается на уровне гипотетических построений. Мы в известной степени знаем химический состав Земли, мы знаем химический состав Луны. Основной вывод в том, что породы те же, что и на Земле. Базальты, анортозиты образуют верхние слои: базальты — это моря, анортозиты — это материки. Те же самые породы с небольшими вариациями, поскольку они формировались в разных условиях. Вот из этого исходят все гипотезы», — поясняет ситуацию Шевченко.

Вообще же, к своим выводам израильские геофизики пришли, проведя серию компьютерных моделирований. Они уверены, что новое объяснение как раз позволяет решить проблему схожести химического состава Земли и Луны.

«Ну, могло быть одно тело, которое и привело к созданию нашего спутника. И я не исключаю, что могло быть несколько тел, поскольку на период формирования Луны не был закончен этап формирования планет Солнечной системы. Поэтому много свободных объектов еще вращались по своим неустоявшимся орбитам, которые могли столкнуться с Землей. В последнее время возродилась гипотеза о том, что наша планета и ее спутник сформировались одновременно из газопылевого облака, которое окружало Солнце. Два-три года назад академик Эрик Михайлович Галимов совместно с академиком Тимуром Энеевым опубликовали гипотезу о том, что и Земля, и Луна сформировались из одного и того же газопылевого облака. Эти данные были получены уже при помощи современных знаний и оборудования. Суть тут в том, что Галимов и его коллега привлекли данные по изотопному составу пород планет и на этом основании нашли аналогии», — сообщает ученый.

Напомним, популярная гипотеза происхождения спутника, сформулированная в середине 1970 годов, предполагает, что Земля столкнулась с обломками довольно крупного небесного тела. Предполагается, что это была планета размером с Марс. Из его фрагментов в дальнейшем и сформировалась Луна.