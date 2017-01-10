Глазами всего не увидишь: уролог объяснил, почему пенис уменьшается с возрастом

Исследование американских ученых, которые пришли к выводу, что с возрастом размер мужского достоинства меняется, причем не в большую сторону, не выглядит инновационным, но по своей сути правдиво. Правда, с заметными оговорками. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил врач уролог-андролог высшей квалификационной категории, исполнительный директор клиники «Центр ЭКО» Тарас Ашитков.

Вкратце о том, что содержалось в работе исследователя Брайана Стекснера из Института мужского здоровья в Джерси. Он уверяет, что по истечении определенного времени клетки мужского организма теряют коллаген, что и приводит к необратимым изменениям ряда органов.

«Физически уменьшение объема зарегистрировать можно, точными методами, на очень большой выборке людей, но вряд ли это можно зарегистрировать глазом. Здесь подойдет пример с женскими губами. Когда женщина молода, губы имеют определенную толщину. Когда она взрослеет — и толщина другая, она зависит от степени кровенаполнения и гормональной насыщенности. Сочность тканей, мышцы, жировая ткань — на все это влияет гормональный фон. В случае пениса тоже есть влияние возраста и гормонального фона на размеры. Но не на те размеры, которые обеспечивают структуру. Скорее, на сочность окружающих тканей. Ведь кожа тоже зависит от гормонов, ее толщина снижается при снижении гормональной насыщенности», — комментирует эксперт ФАН.

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По его словам, в целом, такой тренд наблюдается у мужчин, начиная с 40 лет. Но опять-таки: измерить структурные элементы органа, эти кровеносные тела, наполняющиеся кровью, невозможно.

«Да, кровенаполнение может изменяться за счет изменения сосудистого компонента, но вряд ли, если все остальное хорошо, будет визуальное уменьшение. Доля мужчин, у которых наблюдаются структурные изменения, конечно, увеличивается, но вряд ли эту тенденцию можно распространять на всех. И не очень понятно, почему американские ученые сделали из этого такую сенсацию. Это очевидная вещь, спора никакого вокруг нее не велось. Науке от этого исследования ни жарко ни холодно. Пенис может выглядеть короче, потому что на животе нависает жировая складка. В остальном надо внимательно смотреть материалы исследования: какие параметры ученые мерили, в эрекции или вне ее. Если в эрекции, то на фоне какого возбуждения — в результате визуальной стимуляции или после инъекции препарата? Это совершенно разные условия и степень возбуждения у разных мужчин при одной и той же стимуляции может быть разной», — добавляет Ашитков.