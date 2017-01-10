Кремль подвел мрачные итоги президентства Обамы

Москва, 10 января. В Кремле испытывают сожаление из-за беспрецедентной деградации отношений с Вашингтоном, которая произошла в период второго президентства Барака Обамы. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что результаты президентства Обамы в большей степени — внутреннее дело США, и Москва не хотела бы в этой вмешиваться.

«Единственное, мы можем выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что именно на второй срок президентства господина Обамы, к сожалению, пришелся период достаточно беспрецедентной и затянувшей деградации наших двусторонних отношений», — заявил Песков.

Вместе с тем, представитель Кремля выразил надежду на то, что в перспективе Москве и Вашингтону удастся «выйти на более позитивную траекторию выстраивания… отношений».

Накануне Песков прокомментировал обвинения со стороны США в хакерских атаках, которые российские взломщики якобы совершили в период проведения выборов в США. Песков отметил, что в Кремле серьезно устали от таких обвинений, сообщала «Национальная служба новостей».