FAN-TV Лента новостей
Кремль подвел мрачные итоги президентства Обамы
Политика

Кремль подвел мрачные итоги президентства Обамы

Сегодня 13:56
47

Кремль подвел мрачные итоги президентства Обамы

Москва, 10 января. В Кремле испытывают сожаление из-за беспрецедентной деградации отношений с Вашингтоном, которая произошла в период второго президентства Барака Обамы. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Песков подчеркнул, что результаты президентства Обамы в большей степени — внутреннее дело США, и Москва не хотела бы в этой вмешиваться. 

«Единственное, мы можем выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что именно на второй срок президентства господина Обамы, к сожалению, пришелся период достаточно беспрецедентной и затянувшей деградации наших двусторонних отношений», — заявил Песков. 

Вместе с тем, представитель Кремля выразил надежду на то, что в перспективе Москве и Вашингтону удастся «выйти на более позитивную траекторию выстраивания… отношений». 

Накануне Песков прокомментировал обвинения со стороны США в хакерских атаках, которые российские взломщики якобы совершили в период проведения выборов в США. Песков отметил, что в Кремле серьезно устали от таких обвинений, сообщала «Национальная служба новостей»

комментарии
Владимир Багров
#барак обама #дмитрий песков
Новости партнеров
Эксклюзив

Весеннее обострение: глава ЦРУ щелкнул по носу уходящему Обаме ошибками в Ираке

Сегодня 13:51
46

Святки в 2017 году: когда отмечаются, обряды, традиции, приметы, святочные гадания

Сегодня 13:35
79

Новости Новороссии: огонь ВСУ не утихает, в ДНР стартуют игры «Заря-2017»

Сегодня 13:32
83

Сирия сегодня: Алеппо спасли от взрыва, США бросили вызов ИГ у Эль-Баба

Сегодня 13:19
172

«Защита» демократии: зачем США приравнивают «кибератаки» к терактам 11 сентября

Сегодня 12:49
156
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Песков оценил безопасность российских границ после отмены Минском визового режима

13:58

Власти Чили опубликовали секретное видео НЛО, снятое в небе над Сантьяго

13:58

ИГ признает неизбежность поражения в Ираке — Пентагон

13:57

Кремль подвел мрачные итоги президентства Обамы

13:56

Песков рассказал о роли России в переговорах по Сирии

13:53

После освобождения Алеппо от боевиков идет зачистка пригородов Дамаска

13:53

Весеннее обострение: глава ЦРУ щелкнул по носу уходящему Обаме ошибками в Ираке

13:51

Западная коалиция в Сирии не достигла особых успехов — Генштаб ВС России

13:47

Кремль подтвердил выполнение обязательств по сокращению добычи нефти

13:44

Действия ВКС РФ переломили ход борьбы с терроризмом в Сирии — Генштаб

13:41

ВКС РФ уничтожили почти две сотни нефтезаводов ИГ в Сирии

13:40

Кремль оценил проект Минюста о выселении должников из жилья

13:40
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Песков оценил безопасность российских границ после отмены Минском визового режима
Читать
Закрыть