Действия ВКС РФ переломили ход борьбы с терроризмом в Сирии — Генштаб

Москва, 10 января. Действия российских Воздушно-космических сил в Сирии переломили ход борьбы с терроризмом в Сирии. Такое заявление сделал во вторник глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, подводя итоги российской военной операции в САР.

«Действия наших ВКС, начатые 30 сентября 2015 года, переломили ход борьбы с терроризмом в Сирийской Арабской Республике», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился сократить военное присутствие в Сирии в связи с исполнением главных задач ВКС в Сирии, пишет «Национальная служба новостей».