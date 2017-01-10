Украинские винтовки М16 американского образца испытают на ВСУ в Донбассе

Киев, 10 января. Государственный концерн «Укроборонпром» поставит ВСУ опытную партию винтовок М16 для войны в Донбассе.

Украинские военные, служащие в боевых подразделениях в Донбассе, получат первую партию штурмовых винтовок М16, которые произведены по лицензии США. После первых же боев с ополченцами Донбасса, представители госконцерна намерены собрать мнения и отзывы военнослужащих ВСУ о том, как повело себя оружие в реальной схватке. После чего производство М16 должны поставить на серийное производство. В компании отметили, что конструкция американской винтовки позволяет переоборудовать М16 под патрон, применяемый на Украине. Сейчас армия Украины использует автоматы Калашникова.