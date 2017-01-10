Кремль подтвердил выполнение обязательств по сокращению добычи нефти

Москва, 10 января. Россия полностью выполняет обязательства по сокращению добычи нефти, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле напомнили, что Россия является участницей договоренности о сокращении добычи нефти.

«Безусловно, российская сторона выполняет все пункты этих договоренностей и все взятые на себя обязательства», — отметил пресс-секретарь президента России.

Однако Песков не указал конкретных параметров сокращения добычи. За этой информацией он предложил журналистам обратиться в министерство энергетики, которое заведует этими вопросами.

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