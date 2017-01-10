FAN-TV Лента новостей
Юрий Кот о поездке Савченко в Чехию: Радикальная группировка приглашает в гости радикала
Украина

Юрий Кот о поездке Савченко в Чехию: Радикальная группировка приглашает в гости радикала

Сегодня 14:33
79

Юрий Кот о поездке Савченко в Чехию: Радикальная группировка приглашает в гости радикала

Надежда Савченко посетит Чехию. Сообщается, что украинскую народную избранницу пригласил погостить ее поклонник, один из евродепутатов. Савченко планирует встретиться с политиками и представителями неправительственных организацияй. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Савченко посетит Чехию в среду, 11 января. Инициатором визита выступил депутат Европейского парламента Павел Свобода. Он отметил, что в Чехии у Надежды Савченко есть много поклонников, включая его скромную персону. Свобода также добавил, что принимал участие в протестной голодовке за освобождение Савченко из российской тюрьмы.

депутат Европарламента Павел Свобода

По мнению украинского журналиста и политолога Юрия Кота, поездка Савченко имеет вполне конкретную цель — большая политика.

«Надежда во всеуслышание заявила о создании собственного проекта, и все ее телодвижения говорят о том, что она вплотную готова заняться работой. Вопрос в другом, насколько этот проект будет серьезным. По сути, любой украинский депутат может спокойно поехать в любую страну, где, так или иначе, у него найдется два-три соратника, — комментирует для ФАН собеседник. — Давайте вспомним о той истерии, которая нагнеталась прежде всего европейскими СМИ, не говоря об украинских, вокруг задержанной и арестованной Савченко. Когда ее отпустили, все поняли, что джинна выпустили из бутылки. Сегодня у Савченко есть новые задачи. Напомню, что ее пытаются дискредитировать: из героя возвести в ранг врага номер один. Вот она и пытается выжить».

Украинский народный депутат Надежда Савченко

Напомним, что 28 декабря 2016 года Савченко презентовала общественную платформу РУНА, которая расшифровывается как «движение (от укр. «рух») украинского народа». Савченко отметила, что проект не политический, но не исключила того факта, что может появиться и партия, когда это потребуется. Она также добавила, что ее проект никто не финансирует, но есть добровольцы, готовые помочь.

Однако непонятно, как Чехия способна помочь Савченко реализовать политические амбиции.

«Что такое Чехия для политики Украины? Ничто. Эта страна никак не влияет на украинскую политику. Более того, она ее не поддерживает. Это дудение в одну дуду. Нужно рассматривать поездку как возможность для Нади показаться на телеэкранах, показать, что она европейский и украинский политик, что она здравомыслящая и готова идти на компромисс. Но все это филькина грамота, — считает эксперт. — Не нужно забывать, что Надя Савченко — преступница, которая напрямую имеет отношение к убийствам людей, а такая рукопожатность со стороны европейских политиков ставит крест на их будущей политической карьере. Это выглядит так, будто очередная радикальная группировка приглашает в гости радикала».

комментарии
Алиса Яковлева
#надежда савченко #юрий кот #павел свобода
Новости партнеров
Эксклюзив

Темная сторона Луны: Земля и Марс как виновники рождения Селены

Сегодня 14:34
39

Юрий Кот о поездке Савченко в Чехию: Радикальная группировка приглашает в гости радикала

Сегодня 14:33
64

Глазами всего не увидишь: уролог объяснил, почему пенис уменьшается с возрастом

Сегодня 14:19
182

Весеннее обострение: глава ЦРУ щелкнул по носу уходящему Обаме ошибками в Ираке

Сегодня 13:51
143

Святки в 2017 году: когда отмечаются, обряды, традиции, приметы, святочные гадания

Сегодня 13:35
122
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые раскрыли секретную функцию аппендикса

14:40

Темная сторона Луны: Земля и Марс как виновники рождения Селены

14:34

Юрий Кот о поездке Савченко в Чехию: Радикальная группировка приглашает в гости радикала

14:33

В Алеппо российские саперы спасли целый квартал от уничтожения

14:32

Украинские винтовки М16 американского образца испытают на ВСУ в Донбассе

14:30

Деньги нашли: Медведев отчитался о работе правительства в 2016 году

14:28

Суд не разрешил Улюкаеву гулять, ходить к врачам и открывать двери няне

14:27

ЛНР предотвратила попытку прорыва ВСУ в районе Дебальцево

14:24

Петербургская достопримечательность попала в топ мирового «темного туризма»

14:22

Глазами всего не увидишь: уролог объяснил, почему пенис уменьшается с возрастом

14:19

Самолеты США ударили по Дейр эз-Зору, спровоцировав наступление ИГ — Генштаб ВС РФ

14:18

Савченко обнародовала списки пленных в Донбассе

14:14
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые раскрыли секретную функцию аппендикса
Читать
Закрыть