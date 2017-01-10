Юрий Кот о поездке Савченко в Чехию: Радикальная группировка приглашает в гости радикала

Надежда Савченко посетит Чехию. Сообщается, что украинскую народную избранницу пригласил погостить ее поклонник, один из евродепутатов. Савченко планирует встретиться с политиками и представителями неправительственных организацияй. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Савченко посетит Чехию в среду, 11 января. Инициатором визита выступил депутат Европейского парламента Павел Свобода. Он отметил, что в Чехии у Надежды Савченко есть много поклонников, включая его скромную персону. Свобода также добавил, что принимал участие в протестной голодовке за освобождение Савченко из российской тюрьмы.

По мнению украинского журналиста и политолога Юрия Кота, поездка Савченко имеет вполне конкретную цель — большая политика.

«Надежда во всеуслышание заявила о создании собственного проекта, и все ее телодвижения говорят о том, что она вплотную готова заняться работой. Вопрос в другом, насколько этот проект будет серьезным. По сути, любой украинский депутат может спокойно поехать в любую страну, где, так или иначе, у него найдется два-три соратника, — комментирует для ФАН собеседник. — Давайте вспомним о той истерии, которая нагнеталась прежде всего европейскими СМИ, не говоря об украинских, вокруг задержанной и арестованной Савченко. Когда ее отпустили, все поняли, что джинна выпустили из бутылки. Сегодня у Савченко есть новые задачи. Напомню, что ее пытаются дискредитировать: из героя возвести в ранг врага номер один. Вот она и пытается выжить».

Напомним, что 28 декабря 2016 года Савченко презентовала общественную платформу РУНА, которая расшифровывается как «движение (от укр. «рух») украинского народа». Савченко отметила, что проект не политический, но не исключила того факта, что может появиться и партия, когда это потребуется. Она также добавила, что ее проект никто не финансирует, но есть добровольцы, готовые помочь.

Однако непонятно, как Чехия способна помочь Савченко реализовать политические амбиции.

«Что такое Чехия для политики Украины? Ничто. Эта страна никак не влияет на украинскую политику. Более того, она ее не поддерживает. Это дудение в одну дуду. Нужно рассматривать поездку как возможность для Нади показаться на телеэкранах, показать, что она европейский и украинский политик, что она здравомыслящая и готова идти на компромисс. Но все это филькина грамота, — считает эксперт. — Не нужно забывать, что Надя Савченко — преступница, которая напрямую имеет отношение к убийствам людей, а такая рукопожатность со стороны европейских политиков ставит крест на их будущей политической карьере. Это выглядит так, будто очередная радикальная группировка приглашает в гости радикала».