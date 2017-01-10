Жители Алеппо и Дейр эз-Зора спасены миротворческими усилиями России

Москва, 10 января. Российская сторона продолжает оказывать поддержку мирному населению Сирии. Об этом во вторник рассказал начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

Российский Центр по примирению сторон конфликта в САР обеспечил безопасный выход из Алеппо более 136 тысяч мирных жителей. Специалисты из РФ также обезвредили 23 тысячи взрывоопасных предметов и доставили 1100 т гумпомощи.

«В осажденный боевиками Дэйр эз-Зор… доставлено более 2500 т гуманитарных грузов», — добавил Герасимов.

Напомним, ранее стало известно о том, что террористы 14 раз нарушили режим тишины на территории Сирийской Арабской Республики.

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